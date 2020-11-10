Уфа, , 11:42 — REGNUM Удельный вес молодого населения снизился в Башкирии. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба Башстата.

По сообщению пресс-службы ведомства, молодежью считаются люди в возрасте от 14 до 30 лет. В начале текущего года количество молодого населения Башкирии составляло 788 тысяч человек. Несмотря на то, что на протяжении нескольких десятилетий число молодых людей в регионе держалось на уровне 25% от всего населения региона, сейчас доля молодежи уменьшилась до 19,5% от общей численности населения республики.

Отмечается, что согласно данным на начало текущего года в городах региона проживало 517,7 тысяч молодых людей, а на селе — 270,3 тысяч человек. При этом в городах на 1000 мужчин в возрасте от 14 до 30 лет приходилось 1077 женщин, а в селах 827 женщин.

Сообщается, что в Башкирии увеличился средний возраст вступления в первый брак. Раньше 44% женщин впервые выходили замуж в возрасте 20−24 года, а 40% мужчин регистрировали свой первый брак в возрасте от 25 до 29 лет. В прошлом году средний возраст заключения первого официального брака для мужчин составил 28,7 лет, а для женщин — 26,4 лет.

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