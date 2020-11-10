Севастополь, , 11:35 — REGNUM В Севастополе за прошедшие сутки подтвердился 71 новый случай заражения коронавирусом, это на два случая меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе правительства региона.

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«По состоянию на утро 10 ноября зарегистрирован 71 новый случай заболевания COVID-19. Из них 35 пациентов госпитализированы в стационары инфекционной и девятой городской больницы, остальные — на амбулаторном лечении. Заболевшие — местные жители в возрасте от восьми до 85 лет», — сообщили в оперативном штабе.

Также за сутки выписаны с выздоровлением 64 пациента. Статистика смертности не изменилась.

На 10 ноября в Севастополе в общей сложности подтверждено 3190 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 2068 человек, 79 умерло. В стационарах с диагнозом COVID-19 находятся 345 пациентов, ещё 672 лечатся амбулаторно.