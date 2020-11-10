Пермь, , 11:33 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 10 ноября, зафиксирован летальный исход у шести пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе от коронавирусной инфекции скончались 443 пациента. Кроме того, зарегистрировано 292 смерти пациентов, чей результат теста на коронавирус оказался положительным, но причиной смерти стали сопутствующие заболевания. За последние сутки (на 10 ноября) число таких случаев выросло на три факта.

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