Стокгольм, , 11:50 — REGNUM За первые восемь месяцев 2020 года, количество проведенных операций в Швеции снизилось на 20%. Об этом со ссылкой на заявление представителя Ассоциации органов муниципального и областного управления Мари Морелл, занимающейся вопросами здравоохранения, сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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»Несмотря на напряженные условия, пандемия коронавируса, таким образом, не имела столь обширных негативных последствий для оказания запланированной помощи, как того опасались и часто предполагали», — заявила Морелл.

С другой стороны, физические посещения учреждений первичной медико-санитарной помощи снизились на 40% в течение первых пяти месяцев текущего года, но в целом число фактических консультация с медиками уменьшилось только на 20%, поскольку многие врачи принимали пациентов в цифровом формате.

Другой тенденцией 2020 года стало уменьшение числа выявляемых случаев онкологии. Однако это может являться негативным следствием отказа граждан посещать медицинские учреждения для прохождения обследования.

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