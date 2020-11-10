Ставрополь, , 11:33 — REGNUM Ставропольский край получит до конца 2020 года 2426 доз вакцины от коронавируса, состоящей из двух компонентов. В первую очередь прививаться будут медицинские работники, сообщили 10 ноября в пресс-службе минздрава региона.

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В настоящее время идет предварительный этап подготовки к вакцинации, в частности определены медицинские организации государственной системы здравоохранения, которым будет передаваться вакцина. Также составляются списки получателей вакцины. Это будут сотрудники медучреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19.

«Иммунизация проводится на добровольной основе, в медицинских организациях формируются списки работников, подлежащих иммунизации, с учетом противопоказаний, ранее сделанных прививок», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на Ставрополье сделаны прививки от коронавируса 42 добровольцам из числа медицинских работников. Все они чувствуют себя хорошо.