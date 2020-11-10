Чебоксары, , 11:31 — REGNUM В Чувашии суточное число победивших коронавирус превысило число выявленных случаев заражения, составив соответственно 79 и 71. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

По информации на 10 ноября, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 10 535 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 71.

Выздоровел 8981 пациент (85,2%), из них за последние сутки победили коронавирус 79 пациентов. В настоящее время продолжают лечение в стационарах и на дому 1378 пациентов с COVID-19.

Также в Чувашии зарегистрировано ещё шесть летальных исходов от COVID-19 — таким образом, всего в республике умерли 176 пациентов с коронавирусом.

Отметим, что глава Чувашии Олег Николаев поручил региональному минздраву совместно с Росздравнадзором проработать с ведущими аптечными сетями вопрос своевременного поступления лекарственных препаратов в Чувашию. Руководитель республики подчеркнул, что нельзя допустить роста цен на лекарства, поэтому при необходимости будет подключено УФАС.