Стокгольм, , 11:31 — REGNUM В настоящее время по всей Швеции помощь медиков получают 1 004 пациента с установленным диагнозом COVID-19. Всего за одну неделю их число увеличилось на 60%. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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«Мы оцениваем ситуацию как серьезную», — заявил директор департамента здравоохранения Стокгольмского региона Бьорн Эрикссон.

По его словам, в настоящее время количество пациентов с COVID-19, которым требуется стационарная помощь, растет рекордными темпами. Если неделю назад госпитализировано было 627 пациентов, на этой неделе их число составляет уже составляет 1 004 человека, 125 из которых находятся в отделениях интенсивной терапии.

В юном регионе Швеции Сконе помощь медиков получают 111 пациентов. Это самый высокий показатель с начала пандемии.

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