Москва, , 11:28 — REGNUM Жители России видят типичного полицейского, прежде всего, как опрятного (80 п. индекса оценки характера представителей полиции), приводит 10 ноября данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: Доверяют или нет? — Опрос ВЦИОМ показал отношение граждан РФ к полиции

Говоря об образе типичного полицейского, граждане заявили, что страж порядка — это храбрый (68 п.) и дружелюбный человек (67 п.).

Также в сознании населения России полицейский должен быть вежливым (67 п.), сильным и крепким (67 п.), грамотным и работящим (по 66 п.).

Телефонный опрос проведен 26 октября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, о доверии сотрудникам полиции в своём региона заявили 58% жителей России, что на 4% больше чем в 2019 году.

Читайте также: Жители России стали меньше доверять сотрудникам полиции