Краснодар, , 11:28 — REGNUM В Краснодарском крае за минувшие сутки подтвердили 146 новых случаев заражения коронавирусом, это на два случая больше, чем сутками ранее. Данные 10 ноября опубликовал региональный оперативный штаб.

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«В Краснодаре выявлен 31 случай COVID-19, в Туапсинском районе — 16, в Сочи и Крымском районе по — 12, в Северском — 10. По шесть заболевших в Крыловском и Павловском муниципалитетах, по пять в Кавказском, Лабинском и Темрюкском районах. Четыре положительных результата зафиксировано в Армавире и Абинском районе, по три — в Курганинском и Тихорецком», — сообщили в оперативном штабе.

На 10 ноября на территории Кубани положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 18 777 человек, всего в регионе проведено более 1,5 млн исследований. Выздоровели 12 150 пациентов, 484 человека скончались. 43 пациента находятся в тяжелом состоянии.