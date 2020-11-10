Пермь, , 11:27 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 10 ноября, выявлено 196 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с 2 COVID-19. Регион в очередной раз обновил максимальный суточный показатель выявляемых носителей SARS-CoV-2.

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На сегодняшний день ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3%, а коэффициент распространения — 1,08 (на 9 ноября — 1,08). Напомним, на 9 ноября за сутки было зафиксировано 193 случая заражения.

С конца марта в Прикамье выявлено 15 354 носителей SARS-CoV-2. Оправились от коронавирусной инфекции 10 194 человека, в том числе 167 за последний день. В больнице находятся 1 788 пациентов с COVID-19, из них 154 подключены к аппаратам ИВЛ.

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