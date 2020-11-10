Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 294 случая выявления коронавируса за минувшие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона 10 ноября 2020 года.

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Вирус обнаружили у жителей Екатеринбурга (125 человек), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артёмовского, Артинского и Ачитского городских округов, Байкаловского района, Бисерти, Богдановича, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Пышминского городского округа, Первоуральска, Ревды, Режа, Сухого Лога, Серова, Тавдинского и Шалинского городских округов.

Для сравнения, 9 ноября показатели поставили «рекорд» за три с половиной месяца — тогда было зарегистрировано 297 новых носителей. Теперь в регионе подтверждено 39 070 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Екатеринбургом открыли новый госпиталь для больных COVID-19.

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