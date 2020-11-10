Горно-Алтайск, , 11:26 — REGNUM В Республике Алтай число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 9033. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 125 человек.

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Среди заразившихся жители Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Шебалинского, Майминского, Турочакского и других районов. В их числе 11 детей. Большая часть новых носителей были обследованы после появления симптомов заболевания, в том числе пневмонии.

За сутки скончался ещё один пациент с коронавирусом. Умершему пациенту было 78 лет, у него были диагностированы коронавирусная пневмония, а также ряд других сопутствующих заболеваний. Таким образом, всего в республике от COVID-19 скончались 66 человек.

«За прошедшие сутки выздоровели 217 пациентов. По данным на 10 ноября, за весь период в регионе выздоровели 6440 человек. Всего на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 126 753 человека», — добавили в оперштабе.

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