Ставрополь, , 11:22 — REGNUM На Ставрополье все привитые от коронавируса медики чувствуют себя нормально. Каких-либо аномальных последствий в их состоянии здоровья нет. Об этом сообщила 10 ноября пресс-служба министерства здравоохранения края.

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"Привиты 42 добровольца. Они чувствуют себя хорошо, нежелательных побочных проявлений не наблюдалось», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается также, что иммунизация проводилась на добровольной основе. При этом каждый медик, пожелавший стать участником вакцинации, ведет дневник наблюдения, отмечая трижды в день температуру тела, артериальное давление и другие параметры. Эти наблюдения проводятся для минимизации рисков, связанных с негативными явлениями при массовой вакцинации.

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