Алма-Ата, Казахстан, , 11:21 — REGNUM Власти Алма-Аты разрешили небольшим школам перейти к очному формату обучения. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача города Жандарбека Бекшина.

Школы, в которых обучаются не более 300 человек, смогут вернуться к традиционному формату обучения со второй четверти. При этом численность детей в классах не должна превышать 15 человек. Кроме того, с первого по пятый класс дети смогут ходить в дежурные классы.

С 16 по 30 ноября Бекшин разрешил открыть некоторые объекты туризма, в том числе спортивно-оздоровительный центр «Медеу», а также горнолыжный курорт Шымбулак. Вместе с тем ограничена численность посетителей этих объектов.

Кроме того, с 10 ноября разрешается деятельность театров при 50-процентной заполняемости залов, но не более 100 человек в зале. Подчеркнута необходимость соблюдения всех санитарных мер.

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