Волгоград, , 11:19 — REGNUM Волгоградский региональный штаб движения «Волонтерская Рота» нашел оригинальный подход к патриотическому воспитанию молодежи и организовал мобильную выставку рисунков «Победа 75» в Волгограде. Работы участников конкурса «Победа 75» размещены на трамваях города-героя, благодаря чему любой прохожий может увидеть рисунки волгоградских школьников, вспомнить о великом историческом прошлом нашей страны, сообщил лидер движения Антон Демидов.

По его словам, подобные инициативы всегда с теплом воспринимаются в обществе.

«Жителям города приятно видеть вместо назойливой рекламы работы детей, которые вложили душу в свое творчество. В этом и есть идея патриотического воспитания молодежи, и здорово, что такие инициативы поддерживаются на государственном уровне», — отметил Антон Демидов.

«Мы живем на героической земле и должны этим гордиться, поэтому ни в коем случае нельзя забывать о патриотическом воспитании молодежи. Именно это направление является основополагающим для «Волонтерской Роты». Наши волонтеры участвуют в различных направлениях общественной деятельности, проявляя патриотизм в реальных добрых делах, в том числе мы активно участвовали в акции «Мы вместе», и сейчас продолжаем развозить продукты и лекарства пожилым людям и пациентам с коронавирусом», — сказала руководитель регионального штаба «Волонтерской Роты» в Волгограде Адель Прошкина.

Участие в конкурсе «Победа 75» приняли более 350 учеников общеобразовательных учреждений Волгоградской области из 60 школ, лицеев и гимназий. 30 финалистов участвовали в очной выставке и работы 10 победителей размещены на трамваях Волгограда.