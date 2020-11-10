Москва, , 11:18 — REGNUM В Белоруссии может быть построена ещё одна атомная электростанция (АЭС). В настоящее время этот вопрос госкорпорация «Росатом» обсуждает с властями республики. Об этом в видеообращении к сотрудникам атомной отрасли заявил главы госкорпорации Алексей Лихачёв.

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Он отметил, что, несмотря на пандемию и вызванный ей сложности, цели и задачи на 2020 год предприятие не меняло. Так, 21 октября официально вступил в строй головной атомный ледокол «Арктика», а на Ленинградской АЭС был включён в сеть новый энергоблок. Кроме того, 3 ноября был подключён к энергосистеме и белорусский блок.

«Он стал первым блоком поколения «три плюс», построенным на европейском континенте, за границами России. Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей, — подчеркнул Лихачёв. — Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора».

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября турбогенератор первого энергоблока Белорусской АЭС, строящейся в Гродненской области республики, был включён в объединённую энергосистему страны.

Напомним, новейший проект ВВЭР-1200, предусматривающий строительство двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый, реализует Росатом. Планируется, что первый энергоблок будет полностью введён в эксплуатацию в начале 2021 года, второй — в 2022 году.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости строительства в республики второй АЭС для того, чтобы «уйти от зависимости по углеводородам».

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