д.Крюково, , 11:17 — REGNUM Массовое захоронение обнаружено на месте расстрелов гитлеровцами мирных жителей в период Великой Отечественной войны на территории Барятинского района Калужской области, сообщили 10 ноября в пресс-службе Следственно комитета России. Захоронение обнаружено в рамках ранее возбуждённого уголовного дела.

Массовое захоронение обнаружено на месте расстрелов гитлеровцами мирных жителей на территории Барятинского района Калужской области Kaluga.sledcom.ru

Следователи при изучении рассекреченных архивных документов о карательной деятельности немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона обнаружили информацию о расстрелах мирного населения в районе деревни Крюково в январе 1942 года. Ориентиры места захоронения были установлены из показаний очевидцев и родственников, а также с помощью криминалистической техники — были применены квадрокоптер, металлоискатель, прибор подповерхностного зондирования «Георадар».

В результате при проведении раскопок следователями были обнаружены останки около 70 человек со следами насильственной смерти, в том числе повреждениями, полученными в результате применения огнестрельного оружия, рублеными ранами. Среди погибших обнаружены останки детей.

По обнаруженным останкам назначены комплексные судебно-медицинские и генетические экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области СК возбудил уголовное дело о геноциде по факту массового убийства мирных жителей в Миллеровском районе. Также в Ростовской области рассекречены архивы УФСБ, в которых содержатся данные о злодеяниях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.

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