д.Крюково, 10 ноября 2020, 11:17 — REGNUM Массовое захоронение обнаружено на месте расстрелов гитлеровцами мирных жителей в период Великой Отечественной войны на территории Барятинского района Калужской области, сообщили 10 ноября в пресс-службе Следственно комитета России. Захоронение обнаружено в рамках ранее возбуждённого уголовного дела.

Массовое захоронение обнаружено на месте расстрелов гитлеровцами мирных жителей на территории Барятинского района Калужской области
Массовое захоронение обнаружено на месте расстрелов гитлеровцами мирных жителей на территории Барятинского района Калужской области
Kaluga.sledcom.ru

Следователи при изучении рассекреченных архивных документов о карательной деятельности немецко-фашистских захватчиков и их пособников на территории региона обнаружили информацию о расстрелах мирного населения в районе деревни Крюково в январе 1942 года. Ориентиры места захоронения были установлены из показаний очевидцев и родственников, а также с помощью криминалистической техники — были применены квадрокоптер, металлоискатель, прибор подповерхностного зондирования «Георадар».

В результате при проведении раскопок следователями были обнаружены останки около 70 человек со следами насильственной смерти, в том числе повреждениями, полученными в результате применения огнестрельного оружия, рублеными ранами. Среди погибших обнаружены останки детей.

По обнаруженным останкам назначены комплексные судебно-медицинские и генетические экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ростовской области СК возбудил уголовное дело о геноциде по факту массового убийства мирных жителей в Миллеровском районе. Также в Ростовской области рассекречены архивы УФСБ, в которых содержатся данные о злодеяниях нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны.

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