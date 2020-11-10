Владивосток, , 11:16 — REGNUM В Приморье медработникам Владивостока вручили ключи от арендного жилья — 13 семей справят новоселье в доме по улице Красного Знамени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Ключи от квартир вручил губернатор Олег Кожемяко.

Все квартиры предоставлены в рамках реализации программы «Арендное жильё», которую инициировали власти Приморья. Квартиры предназначены для молодых врачей, узких специалистов, и медперсонала.

Программа даёт ряд преимуществ. Так, цена коммерческого найма таких квартир как минимум в два раза ниже среднерыночной. А 13 семьям медработников Приморья, которые получили ключи из рук главы региона, и вовсе не придётся платить арендную плату — им её компенсирует работодатель.

До конца года в приморской столице по программе появится ещё один дом — на Спиридонова, 11. В Уссурийске введут в эксплуатацию 300 квартир в новостроях.

«Такую работу мы продолжим и в следующем году. Чтобы медработники были обеспечены жильём и были уверены в том, что за их плечами стоит государство. Ведь эти люди выполняют очень важную и нужную работу», — отметил Олег Кожемяко.

Через шесть месяцев всем арендаторам будет предоставлено право выкупа жилья, в том числе с возможностью использования льготного ипотечного займа. В стоимость выкупного квадратного метра будет входить себестоимость строительства. Выкупная стоимость арендного жилья будет существенно ниже рыночной — на уровне 75 тысяч рублей за квадратный метр.

В ближайшие три года в крае по программе планируют сдать около 100 тысяч квадратных метров жилья — это почти 2 тысячи квартир на льготных условиях для специалистов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье компенсацией за найм жилья с начала года воспользовались 533 медицинских работника учреждений здравоохранения.