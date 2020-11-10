Пхеньян, , 11:17 — REGNUM Шесть из десяти граждан КНДР живут в городах. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Программы ООН по населённым пунктам (UN-Habitat).

Согласно опубликованным данным, в текущем году в северокорейских городах проживает 16,12 млн человек, что составляет 62,4% от общей численности населения страны.

Известно, что данный показатель на 19% ниже, чем в Южной Корее, где доля городского населения составляет 81,4%.

Отмечается, что среди стран Восточной Азии самый низкий процент людей, проживающих в городах, наблюдается в Китае. Там показатель равен 61,4%.

Между тем, в мире доля городского населения составляет в среднем 56,2%, в странах Азии — 51,1%, в странах с низким уровнем дохода — 33,2%.

Программа Организации Объединённых Наций по населенным пунктам — программа ООН по содействию устойчивому развитию населенных пунктов. Основана в 1978 году.