Вашингтон, , 11:09 — REGNUM Sony опубликовала список ответов на самые часто задаваемые вопросы о новой консоли PlayStation 5. Он был выложен 9 ноября в блоге PlayStation.

Компания, в частности, ответила на вопросы, касающиеся игр, характеристик и возможностей консоли, контроллера DualSense, работы оптического привода и другого оборудования. Издание Screen Rant отметило, что список ответов исчерпывающий и если у кого-то из геймеров, желающих купить PlayStation 5, остались какие-то вопросы, они наверняка найдут ответы в этой статье.

Напомним, в России релиз PlayStation 5 запланирован на 19 ноября 2020 года. В США, Японии и некоторых странах консоль начнут продавать 12 ноября. Ранее Sony выложила в сеть трейлер, в котором показала фрагменты из основных игр, которые выйдут на PlayStation 5 в 2021 году.

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