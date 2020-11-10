Омск, , 11:06 — REGNUM За последний месяц в Омской области количество заразившихся коронавирусом детей не изменилось в процентном отношении и по данным на 9 ноября составляет 0,02% от всех обучающихся в образовательных организациях. Об этом сообщила замминистра образования региона Оксана Груздева. В то же время, по её словам, за указанный период выросло количество педагогов, у которых подтверждён диагноз COVID-19, — с 0,14% (по состоянию на 15 октября) до 0,26% (на 9 ноября).

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Как сообщили ИА REGNUM 10 ноября в региональном министерстве образования, в Омской области в настоящее время продолжаются школьные каникулы. Кроме того, действует запрет на посещение детьми общественных мест без сопровождения родителей.

Каникулы продлятся до 13 ноября при пятидневной учебной неделе и до 14 ноября при шестидневке.

«Инкубационный период у инфекции составляет 14 дней, именно поэтому каникулы были продлены, чтобы общий период разобщенности между детьми и педагогами составил как раз 14 дней», — подчеркнула Оксана Груздева.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 ноября в Омской области коронавирус выявили у 17 676 человек.

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