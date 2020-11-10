Кош-Агачский район, Алтай, , 11:06 — REGNUM Правительство Республики Алтай до сентября 2020 года продлило действующий запрет охоты на сурков на территории Кош-Агачского района. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, решение принято для предупреждения распространения чумы среди местного населения.

«Принятие указанного нормативного правового акта продиктовано напряженной эпизоотической и эпидемиологической ситуации в природном очаге чумы и на приграничной территории Республики Алтай в Кош-Агачском районе», — отметили в управлении.

Впервые запрет был введён в 2014 году после регистрации случаев заболевания человека чумой. Отмечается, что наиболее опасна разделка заражённых животных, поскольку для переноса достаточно одного укуса блохи.

Между тем, эпизоотическая ситуация в Кош-Агаче остаётся напряжённой. Так, в минувшем сезоне впервые возбудитель чумного микроба основного подвида выделен на территории популярного среди туристов плато Укок.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в республику прибыли сотрудники противочумных институтов страны для обследования очага чумы в Кош-Агачском районе, который является одним из наиболее активных в Российской Федерации. Прежде всего они намеревались исследовать плато.

Читайте ранее в этом сюжете: Специалисты противочумных институтов исследуют плато Укок на Алтае