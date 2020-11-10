Пермь, , 11:06 — REGNUM В Чайковском Пермского края коллегия присяжных заседателей признала мужчину 1959 года рождения виновным в совершении убийство соседа-дачника, сообщает СУ СКР по региону.

Как установлено судом и следствием, в сентябре 2019 года в садовом товариществе «Строитель» пьяный мужчина вооружился, пришел на участок соседа и, припомнив дачнику ранее произошедший конфликт, нанес смертельные удары. Чтобы скрыть следы преступления, пермяк сбросил тело в бетонный колодец с водой.

Суд назначил жителю Чайковского девять лет колонии строго режима с ограничением свободы сроком на один год. Кроме того, мужчина должен возместить родственницы покойного соседа моральный вред в размере 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.