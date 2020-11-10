Нур-Султан, , 11:05 — REGNUM Около 15% населения Казахстана получит бесплатную вакцину от коронавируса. Об этом 10 ноября заявил председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Нурлыбек Асылбеков на брифинге.

По его словам, изначально планировалось обеспечить 2 млн бесплатных доз вакцины против коронавируса. Асылбеков отметил, что этот вопрос прорабатывается в пользу увеличения числа бесплатных вакцин.

Ранее Нурлыбек Асылбеков заявил, что министерство здравоохранения Казахстана рассматривает возможность покупки вакцины против коронавируса компаний Pfizer и BioNTech. Он добавил, что Казахстан планирует закупить несколько вакцин.

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