Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки вновь произошел рост числа выявленных случаев коронавируса — подтвержден 171 новый случай, что на шесть больше, чем было выявлено сутками ранее. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились свыше 13 тысяч жителей региона. Об этом 10 ноября сообщили в федеральном оперативном штабе.

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С учетом новых данных, с начала пандемии в Ленинградской области зарегистрировано 13 038 зараженных коронавирусной инфекцией, из них 7546 человек выздоровели, в том числе 112 пациентов выписаны за прошедшие сутки. Умерли за это время 117 заболевших COVID-19 жителей Ленобласти.

В свою очередь региональный оперативный штаб накануне назвал населенные пункты с наибольшим суточным приростом числа зараженных — Гатчина, где за 8 ноября было выявлено 17 инфицированных, Мурино — 11 и Тихвин — 10 случаев. В Приозерске девять зараженных, в Выборге и Тосно — по семь новых случаев.

В настоящий момент в Ленобласти развернуто 1847 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией из которых 525 свободны, в том числе 227 реанимационных. Вместе с тем власти Ленобласти приняли решение увеличить объем тестирования на COVID-19 с двух тысяч до шести тысяч тестов в сутки.

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