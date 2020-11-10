Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM В Петербурге за последние сутки выявили еще 1485 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 ноября в федеральном оперативном штабе. Новый суточный показатель на 82 случая больше, чем было зафиксировано днем ранее.

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Более тысячи новых носителей в сутки в Петербурге выявляют с 4 ноября. По этому показателю Петербург находится на втором месте после Москвы среди регионов РФ.

Всего в Северной столице к этому моменту зафиксировали 72 911 случаев заражения. Только за последнюю неделю суточный показатель вырос почти в полтора раза.

Выздоровело от COVID-19 в Петербурге за все время пандемии 44 252 человека, включая 751 человека за последние сутки. Продолжают лечиться от ковида порядка 24,5 тыс. петербуржцев.

Добавим, в России за сутки коронавирус нашли у 20 977 граждан в 85 регионах, их общее число достигло 1 817 109 человек.

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