Москва, , 10:55 — REGNUM Федеральная служба безопасности России рассекретила документы об уроженцах Украины, которые помогали фашистам на юго-западе СССР во время Великой Отечественной войны.

Так, согласно документам, украинские граждане входили в состав фашистской карательной группы ГФП-721.

Члены группы вместе с пособниками убивали мирных жителей в Донбассе, Ростовской, Харьковской и Черниговской областях, а также в Молдавии.

Всего в её составе действовали порядка 20 человек, двое из них — Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко из города Ромны — убили более 450 мирных жителей, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Ленинградской области следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения несовершеннолетних граждан, убитых во время Великой Отечественной войны в Тосненском районе. Останки 15 несовершеннолетних учащихся были обнаружены во время раскопок на одном из участков земли в поселке Шапки.

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