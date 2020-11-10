Гавана, , 10:53 — REGNUM На Кубе зафиксирован очередной случай заражения коронавирусом среди российских туристов. Об этом агентству РИА Новости заявила генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

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«Сегодня нас проинформировали, что, помимо 11 человек, положительный результат дал также анализ ребенка, который был госпитализирован с мамой», — сказала Мгеладзе.

По её словам, на сегодняшний день число выявленных среди российских туристов случаев заражения коронавирусом составляет 12.