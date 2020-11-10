Волгоград, , 10:51 — REGNUM Военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Волгоградской области приговорил к тюремному заключению Волгоградский гарнизонный военный суд. Мужчина понесёт наказание за ножевое ранение сослуживцу, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в объединённой пресс-службе судов региона.

Ссора между обвиняемым и его сослуживцем произошла 30 мая 2020 года в посёлке Октябрьский. Военный 1997 года рождения ударил оппонента ножом в живот. Экспертиза сочла ранение как тяжкий вред здоровью. В судебном заседании подсудимый себя виновным не признал, пояснив, что оборонялся от сослуживца.

Мужчину осудили на четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор ещё может быть обжалован в апелляционном порядке.