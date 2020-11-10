Южно-Сахалинск, , 10:49 — REGNUM Жители Сахалина за две недели скупили в аптеках годовой запас «Арбидола». Директор аптечной сети рассказала, что люди выкупали по 17 пачек противовирусного препараты, а некоторые отправляли его родственникам на материк. Заместитель председателя правительства региона Владимир Ющук проверил наличие лекарственных препаратов в государственной аптечной сети «Фармация», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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В аптечной сети имеется в достаточном количестве лекарство от COVID-19 «Коронавир». Завезли 6,5 тыс. упаковок «Арбидола». В ближайшие дни поступит ещё 12 тыс. пачек популярного противовирусного препарата.

«Хочется обратиться к жителям области, которые приобретают медикаменты впрок. Не нужно этого делать. Бывают случаи, когда один человек выкупает 17 пачек «Арбидола». Некоторые даже отправляют противовирусное родственникам на материк», — рассказала директор аптечной сети Инна Гребенева.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в Тымовском на базе типографии открыто производство многоразовых масок из неопрена, мощностью до двух тыс. штук в день.

В островном регионе за последние сутки выявили 106 случаев заражения коронавирусом, днём ранее — 111. За весь период пандемии заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 8859 жителей области.