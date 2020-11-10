Вашингтон, 10 ноября 2020, 10:47 — REGNUM Microsoft назвала дату релиза ПК-версии игры Halo 4, которая станет частью набора Halo: The Master Chief Collection. Анонсирующий трейлер был опубликован 9 ноября на YouTube-канале франшизы.
Четвёртую часть популярной игры геймеры смогут приобрести 17 ноября 2020 года. Разработчики напомнили, что Halo 4 будет оптимизирована для ПК и получит обновлённую кампанию, которая позволит поклонникам серии сразиться с новыми противниками.
Напомним, релиз оригинальной Halo 4 состоялся 6 ноября 2021 года на консоли Xbox 360. Разработкой игры занималась студия 343 Industries.
Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Halo 4 продлили тестирование PC-версии игры