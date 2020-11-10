Оренбург, 10 ноября 2020, 10:46 — REGNUM В Оренбурге отреставрированный и модернизированный кукольный театр на ул. Советской откроют до Нового года. «Новогоднюю кампанию (очень надеюсь, что вирус не станет этому помехой) будем проводить в родных, но новых стенах театра на Советской, 23», — сообщила на своей страннице соцсети министр культуры региона Евгения Шевченко.

Внешний облик здания кукольного театра после реставрации
Внешний облик здания кукольного театра после реставрации
Евгения Шевченко

Она отметила, что самые сложные работы (строительные, монтажные, фасадные и по изготовлению уникальных комплектующих к дизайнерским решениям) уже завершились. Впереди еще приличный объём отделочных работ в здании Оренбургского областного театра кукол. «Но это уже, что называется, красоту навести», — сказала она.

Процесс ремонта внутри здания областного театра кукол
Процесс ремонта внутри здания областного театра кукол
Евгения Шевченко

Напомним, здание театра кукол на Советской является частью памятника истории и культуры XVIII века — Гостиного двора. Основательного ремонта оно ждало с 1979 года. Осенью 2019 года кукольный театр покинул здание, закрытое на реставрацию и модернизацию. На капремонт выделяли более 200 млн рублей, а работы планировали провести в течение двух лет.

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