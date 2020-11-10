Тбилиси, , 10:47 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 2970 случаев заражения коронавирусом, что является самым высоким показателем для страны. Сообщение об этом 10 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 63 650 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 47 390 человек победили инфекцию, в том числе 2348 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умер 521 человек с диагнозом COVID-19, из них 22 — в течение последних суток. В стационаре лечат 4709 пациентов, в оборудованных гостиницах — 3066. На карантин поместили 2765 человек.

Стоит отметить, что в Грузии в течение последней недели ежедневно фиксируют новый «рекорд» по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. 9 ноября сообщили, что за сутки выявили 2927 носителей SARS-CoV-2, за этот же период 2470 человек, ранее заразившихся коронавирусом, медики признали здоровыми.

В Грузии с 9 ноября в рамках мер по профилактике пандемии введен комендантский час, но протестующие продолжают проводить массовые акции, в том числе в ночное время. Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что из-за постоянных массовых акций эпидемиологическая обстановка в стране может ухудшиться.

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