Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Подписчики Xbox Game Pass Ultimate получили доступ к играм сервиса EA Play. Об этом 10 ноября сообщается на официальном сайте Electronic Arts.

Теперь подписчики Xbox Game Pass Ultimate смогут бесплатно поиграть в FIFA 20, Titanfall™ 2, Need for Speed™ Heat и другие популярные проекты. Помимо этого, им откроется ранний доступ к новинкам Electronic Arts.

Напомним, Game Pass — это сервис подписки от Microsoft. Его пользователи могут получать доступ к большой библиотеке видеоигр за фиксированную ежемесячную плату.

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