Махачкала, , 10:37 — REGNUM В Дагестане задержан подозреваемый в убийстве, которое было совершено 27 лет назад в Грачёвском районе Ставропольского края. Следствие вело его розыск с 1993 года и, наконец, 54-летний мужчина был найден на территории соседней республики, где скрывался под чужим именем все эти годы, сообщили 10 ноября в пресс-службе Следственного комитета по Ставрополью.

Как стало известно из материалов уголовного дела, задержанный в 1992 и 1993 годах в составе преступной группы совершил ряд особо тяжких преступлений. Бандиты убили таксиста, похитив его автомашину, совершили разбойное нападение на пенсионерку с применением огнестрельного оружия чтобы завладеть ее автомашиной.

После этих преступлений их участник скрылся в Дагестане, где жил по поддельным документам, пока его личность не была установлена и он не был задержан.

Как отметили в СКР, его подельники были задержаны еще в 1994 году и приговорены судом к большим срокам лишения свободы.