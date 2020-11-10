Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Sony сообщила, когда геймеры могут ожидать релиза игры Horizon Forbidden West на консоли PS5. Анонсирующее видео было опубликовано 10 ноября на YouTube-канале PlayStation.

Компания сообщила, что такие игры, как Gran Turismo 7, Ratchet and Clank: Rift Apart и Returnal выйдут в первой половине 2021 года. Релиз ожидаемой геймерами Horizon Forbidden West состоится во второй половине 2021-го.

Ранее Sony объявила, что её основные новые игры, такие, как Horizon Forbidden West и Spider-Man: Miles Morales также выйдут на PlayStation 4. Первый трейлер Horizon Forbidden West Sony показала в июне 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Sony: игры Horizon Forbidden West и Spider-Man: Miles Morales выйдут на PS4