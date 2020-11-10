Москва, , 10:34 — REGNUM Жители России назвали страны, куда хотели бы поехать после открытия границ. Самой популярной страной для путешествия стала Италия (6%), показало исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Хотели бы посетить с экскурсией США 5%, Францию или Японию — по 4%, Испанию, Великобританию, Германию или Турцию — по 3% респондентов.

По 2% опрошенных хотят выехать в Китай, Австралию, ОАЭ, Грецию, Египет, Таиланд и Израиль. 1% всё равно, какую страну посещать. 17% граждан остались бы в России.

Опрос проведен 30 октября — 3 ноября 2020 года в 337 населенных пунктах РФ. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство туристов (82%) планируют отправиться за границу, как только закончится пандемия.

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