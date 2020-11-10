Ташкент, , 10:33 — REGNUM Представителям частного сектора в Узбекистане разрешили брать в доверительное управление общеобразовательные школы. Это следует из указа президента республики Шавката Мирзиёева, опубликованного в национальной базе данных законодательства республики.

Доверительное управление вводится в порядке эксперимента на пять лет с возможностью последующего продления. Частный управляющий обязан обеспечить бесплатное обучение детей, выполнить ремонт зданий и укрепить материально-техническую базу.

Управляющие вправе распоряжаться пустующими зданиями и землями для организации частных образовательных, спортивных и культурных организаций. Государство обязуется сохранить объем средств, выделяемых на образование.

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