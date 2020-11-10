Челябинск, , 10:33 — REGNUM В Челябинской области к 10 ноября скончались ещё семеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.

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Из них пятеро умерли от COVID-19. Трём женщинам было, соответственно, 60 лет, 66 лет и 74 года, а двоим мужчинам — 71 год и 78 лет. Ещё две женщины ушли из жизни по другим причинам. У 92-летней пациентки были внутренняя гидроцефалия и атеросклероз церебральных сосудов, а у 74-летней — сахарный диабет и гипертоническая болезнь.

С начала пандемии от ковида на Южном Урале скончались уже 202 человека. Ещё 503 умерли от других заболеваний.