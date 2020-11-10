Брянск, , 10:36 — REGNUM Ещё 161 случай заражения коронавирусом подтверждён в Брянской области 10 ноября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть меньше, чем зафиксировано за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 45 пациентов.

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В целом в Брянской области зарегистрировано 14 тыс. 432 положительных теста на инфекцию. Завершили лечение выздоровлением 10 518 человек.

За сутки лаборатории проверили 872 теста на коронавирус. Всего с начала пандемии выполнено 252 тыс. 453 исследования.