Токио, , 10:31 — REGNUM В сети появился ролик, на котором японская теннисистка Наоми Осака играет в Resident Evil: Village. Его опубликовали 9 ноября на официальном YouTube-канале PlayStation.

Спортсменка отметила, что игра получилась очень красивой, пугающей и атмосферной. Она также похвалила различные функции нового геймпада PlayStation 5.

Напомним, релиз Resident Evil: Village ожидается в 2021 году. Игра будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series X.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дом пепла»: анонсирован новый ужастик в антологии The Dark Pictures

Читайте развитие сюжета: Игра Shenmue 3 «покидает» магазин Epic Games Store