Пхеньян, , 10:33 — REGNUM С начала пандемии коронавируса по 29 октября более 12 тыс. граждан КНДР сдали тесты на наличие коронавируса. Об этом сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Пхеньяне Эдвина Сальвадора.

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По его словам, большинство из тех, кто прошел тестирование, работают на пунктах въезда в страну, включая порт Нампхо и пограничный переход в Синыйчжу.

За неделю число граждан, сдавших тест на коронавирус, увеличилось на 1610 человек, а число помещённых карантин — на 174 человека. В общей сложности на карантин в Северной Корее были помещены 32 182 человека.

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