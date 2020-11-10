Оренбург, , 11:14 — REGNUM В Оренбурге администрация Южного округа муниципалитета до сих пор не взяла на баланс «умные остановки», которые появились в городе в 2019 году. Объекты числятся бесхозными. Об этом сообщает Урал56.Ру со ссылкой на свой источник в мэрии.

По данным интернет-ресурса, остановки остаются неподключенными к единой информационной системе, которая в городе отсутствует. На информационное табло поступают сведения только из муниципального общественного транспорта (автобусов, следующих по маршруту №21 и троллейбусов с маршрутом №4), поэтому его информативность достаточно низкая. Имеются проблемы с обслуживанием «умных остановок».

Между тем, в пресс-службе городской администрации Оренбурга корреспонденту ИА REGNUM заявили, что все «умные остановки» находятся на балансе муниципального управления строительства и дорожного хозяйства.

Напомним, в конце 2019 года в Оренбурге установили «умные остановки» на 12,7 млн рублей. Закупка остановки на 2,1 млн рублей вызывала большой резонанс. В марте 2020 года горожане обратили внимание на то, что железные конструкции остановок начали ржаветь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге начали ржаветь новые «умные остановки»