Улан-Удэ, , 10:25 — REGNUM В Бурятии растёт заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, показатели превышают эпидемический порог в два раза.

Отмечается, что рост заболеваемости происходит в основном за счёт взрослого населения.

Тем временем в республике продолжается прививочная кампания против гриппа. К 9 ноября вакцинировано почти 409 тыс. местных жителей, что составляет 41% от населения республики или 69% от плана.

«В этом году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения, а в группах риска — 75%. Особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ», — добавили в управлении.

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