Москва, , 10:25 — REGNUM В больнице в московской Коммунарке в данный момент лечатся более 1 тыс. человек. Об этом 10 ноября сообщил главный врач медицинского учреждения Денис Проценко.

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«Состоят (в Коммунарке) на лечении 1005 больных, из них в ОРИТ — 196: на ИВЛ — 43, НИВЛ — 21, HFO2 — 34, ЭКМО — два», — написал он на своей странице в Facebook.

Всего за сутки в больницу поступили 137 человек, выписаны 118, скончались 14, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Москве выявлено 475 166 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 6897 новых случаев, сутками ранее — 5 751. Всего в столице от осложнений, вызванных COVID-19, скончался 7 361 человек, выздоровели — 343 226.

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