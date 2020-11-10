Гилфорд, Великобритания, 10 ноября 2020, 10:24 — REGNUM Студия Supermassive Games рассказала о новой игре в антологии The Dark Pictures Anthology. Трейлер проекта опубликовали 9 ноября на YouTube-канале издательства Bandai Namco.
Новая игра антологии будет называться House of Ashes («Дом пепла»). Главными героями проекта станут американские солдаты, обнаружившие древний шумерский храм.
Релиз House of Ashes ожидается в 2021 году. Игра будет доступна на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.
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