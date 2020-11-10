Чикаго, США, , 10:22 — REGNUM Разработчики Mortal Kombat 11 выложили в сеть новый трейлер дополнения Kombat Pack 2, в котором показали различные приёмы Милины, в т.ч. добивающие атаки Fatality, Brutality и другие. Видео было опубликовано 10 ноября на Twitter-странице проекта.

«Мы все думали, что у Джонни (Джонни Кейдж — персонаж вселенной Mortal Kombat, актёр фильмов о боевых искусствах, отличающийся болтливостью) большой рот, потом пришла Милина и добавила зубы к уравнению», — пошутили разработчики. Многие пользователи в соцсетях отметили, что видео «побило рекорды» Mortal Kombat по жестокости.

Напомним, релиз Kombat Pack 2 для Mortal Kombat 11 состоится 17 ноября 2020 года. Дополнение добавит в игру кроме Милины таких персонажей, как Рембо и Рейна.

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