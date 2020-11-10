Токио, , 10:18 — REGNUM В сети появился релизный трейлер игры Devil May Cry V: Special Edition. Его опубликовали 9 ноября на официальном YouTube-канале франшизы.

В ролике разработчики показали множество новых фрагментов геймплея с участием Вергилия — ещё одного протагониста проекта. Релиз «специального издания» состоится 10 ноября 2020 года на Xbox Series X и 12 ноября 2020 года на PlayStation 5.

Напомним, помимо Вергилия в Special Edition появятся новые уровни сложности, дополнительные игровые режимы и трассировка лучей. Физическую версию этого издания можно будет приобрести с 15 декабря 2020 года.

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