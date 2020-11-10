Волгоград, , 10:17 — REGNUM Современный инфекционный госпиталь открыли 10 ноября в Волжском Волгоградской области. Площадка, рассчитанная на 120 мест, уже начинает принимать первых пациентов. Больница полностью оснащена оборудованием и будет использоваться не только в период пандемии коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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Решение о строительстве госпиталя в Волжском было принято в апреле 2020 года. На возведение и оснащение новых корпусов городской инфекционной больницы №2 из областного бюджета выделили 549 млн рублей. К августу 2020 году была построена первая очередь, в ноябре завершились работы по второй. Клиника оснащена современной лабораторией, кислородной станцией, есть компьютерный томограф, стационарный и передвижной рентгены, полностью укомплектована медперсоналом. Госпиталь рассчитан на 120 мест, при необходимости количество коек увеличаит вдвое.

«В целом сегодня у нас более 22 тысяч случаев коронавируса, более 34 тысяч внебольничных пневмоний — это в 12 раз больше среднегодовых показателей. Дополнительную нагрузку на систему здравоохранения оказывают простудные заболевания, которых еженедельно мы выявляем от 17 до 20 тысяч случаев. Система здравоохранения работает напряжённо, но, тем не менее, выполняет задачу, которая перед ней стоит», — сказал на открытии госпиталя губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

С вводом госпиталя в Волжском общее количество инфекционных коек в регионе достигло восьми тысяч. В новой больнице будут получать помощь жители Волжского, северной части Волгограда, а также Среднеахтубинского, Палласовского, Николаевского, Быковского, Дубовского, Ленинского районов, всего около 600 тыс. человек.