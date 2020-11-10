Волгоград, 10 ноября 2020, 10:17 — REGNUM Современный инфекционный госпиталь открыли 10 ноября в Волжском Волгоградской области. Площадка, рассчитанная на 120 мест, уже начинает принимать первых пациентов. Больница полностью оснащена оборудованием и будет использоваться не только в период пандемии коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.
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Решение о строительстве госпиталя в Волжском было принято в апреле 2020 года. На возведение и оснащение новых корпусов городской инфекционной больницы №2 из областного бюджета выделили 549 млн рублей. К августу 2020 году была построена первая очередь, в ноябре завершились работы по второй. Клиника оснащена современной лабораторией, кислородной станцией, есть компьютерный томограф, стационарный и передвижной рентгены, полностью укомплектована медперсоналом. Госпиталь рассчитан на 120 мест, при необходимости количество коек увеличаит вдвое.
С вводом госпиталя в Волжском общее количество инфекционных коек в регионе достигло восьми тысяч. В новой больнице будут получать помощь жители Волжского, северной части Волгограда, а также Среднеахтубинского, Палласовского, Николаевского, Быковского, Дубовского, Ленинского районов, всего около 600 тыс. человек.