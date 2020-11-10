Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM Объемы тестирования на коронавирус в Петербурге за день выросли на 28%. Об этом сообщает во вторник, 10 ноября, городской оперативный штаб.

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Так, за последние сутки в город обследовали 32 887 человек, почти на 8 тыс. больше, чем днем ранее.

Под медицинским наблюдением находится 4214 человек, из которых 83 — в обсерваторе, 2531 — на самоизоляции.

Существенно увеличилось число вызовов в справочную службу по номеру 122: по теме коронавируса туда обратились 1389 человек.

Добавим, с 5 октября петербуржцы в самоизоляции могут позвонить и на горячую линию 8−800−200−34−11, чтобы попросить помощи у волонтеров. К этому моменту поступило уже 1186 заявок.

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